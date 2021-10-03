В ближайшее время в Украине увеличится перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату
Соответствующую инициативу сейчас рассматривают в правительстве. Минэкономики обнародовало проект изменений для Перечня товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату).
Стоит отметить, что этот список создавался еще в 1994 году, и с тех пор не пересматривался. Авторы новой инициативы указали на то, что он давно устарел и не учитывает изменения в законодательстве страны, принятые за последние годы, а также современные реалии Украины.
В связи с этим в правительстве предлагают дополнить список товаров, которые украинцы не смогут возвращать в магазин после покупки.
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В частности, табак и табачные изделия хотят выделить в отдельную группу в соответствующем Перечне.
Кроме того, украинцам запретят возвращать:
- все продовольственные товары;
- ветеринарные препараты;
- животных и растения;
- кормовые материалы, семена, посадочный материал;
- жидкости, используемые в электронных сигаретах, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, мундштуки на сигары и сигареты и их части.
Однако, авторы инициативы также предлагают сделать и некоторые послабления. Так, покупателям хотят разрешить возвращать товары, которые были упакованы в герметичную упаковку. При этом она должна быть целой. Отмечается, что это позволит предпринимателям избежать убытков, ведь повторная продажа товара в неповрежденной герметичной упаковке не нарушает санитарные правила.
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