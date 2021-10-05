Украину в ближайшие дни накроет дождями.
Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Так, в среду, 6-го октября будут сильные порывы ветра в западных областях, в Крыму и Приазовье.
Ночью температура воздуха будет от 2 до 9 градусов тепла, местами возможны заморозки.
Днем столбики термометров покажут +11 +15 градусов, на Западе - до +13 +18.
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"Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. По Украине покружат неплохие дожди вокруг Покровы - в течение 12-15 октября", - прогнозирует Диденко.
Ранее сообщалось, украинцев этой зимой ждут морозы, а с первыми серьезными «минусами» придется столкнуться уже в следующем месяце.
Погода зимой будет очень переменчивой, отметила Мартазинова. Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.
В целом же климатолог отметила, что эта зима в Украине будет морозной, но не такой экстремальной как прошлая.
Напомним, украинцев ждет теплая погода без осадков, появился подробный прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украину придут заморозки: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что в Украину придет теплая погода, осадки отступят.