Украину в ближайшие дни накроет дождями.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Так, в среду, 6-го октября будут сильные порывы ветра в западных областях, в Крыму и Приазовье.

Ночью температура воздуха будет от 2 до 9 градусов тепла, местами возможны заморозки.

Днем столбики термометров покажут +11 +15 градусов, на Западе - до +13 +18.

"Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. По Украине покружат неплохие дожди вокруг Покровы - в течение 12-15 октября", - прогнозирует Диденко.

Ранее сообщалось, украинцев этой зимой ждут морозы, а с первыми серьезными «минусами» придется столкнуться уже в следующем месяце.

Погода зимой будет очень переменчивой, отметила Мартазинова. Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.

В целом же климатолог отметила, что эта зима в Украине будет морозной, но не такой экстремальной как прошлая.

Напомним, украинцев ждет теплая погода без осадков, появился подробный прогноз.

Как сообщала Politeka, в Украину придут заморозки: чего ждать от погоды.

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