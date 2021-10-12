Астролог Альбина Пономаренко рассказала о том, что этой осенью Львам, Водолеям и Скорпионам стоит ждать кардинальных изменениях в жизни.

Об этом она рассказала в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По словам астролога, эта осень принесет много изменений, но об этом не стоит думать в плохом контексте, ведь любые изменения - это нечто новое в жизни. «Этот период может быть конкретно сложным для Скорпионов, которые родились со 2 по 8 ноября, для Водолеев, рожденных с 29 января по 4 февраля и для Львов, рожденных со 2 августа по 7 августа», - сообщает она.

То есть, констатирует Пономаренко, этой осенью Львам, Водолеям и Скорпионам стоит ждать кардинальных изменений в жизни. В частности, конкретизирует эксперт, речь идет о реорганизации жизни: от полного сокрушения к новому подъему. Она объясняет, что такие события - нормальные, ведь влияние Урана на Солнце этих знаков довольно сильное и не без элементов разрушения. «Осень 2021 года будет разной, для кого-то она будет счастливой и удачной, а у кого-то будет земля уходить из-под ног», - констатирует гостя программы.

В то же время астролог отмечает, что такой расклад нельзя считать ни плохим, ни хорошим, ведь именно сейчас стоит расстаться с тем, с чем пришло время прощаться. «Если надоела работа и хочется ее бросить, то очень хорошо это сделать именно сейчас, для того чтобы потом уже дальше в вашу жизнь вошло что-то новое», - приводит Пономаренко пример.

Кроме этого, гостя программы напоминает о ретроградном Меркурии, который продержится еще до 19 октября. Поэтому, подчеркивает она, приостанавливаются поездки, коммуникация, вообще связи, реклама не будет иметь достаточно успеха, деловых партнеров будет найти труднее. Тем не менее, уверяет астролог, ретроградный Меркурий начнет разгоняться и все встанет на свои места.

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