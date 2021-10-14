Осень продолжит наступать на Украину, постепенно снижая температуру во всех областях, а ночью украинцы будут мерзнуть еще больше, поскольку столбики термометра будут стремиться к нулю.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на 14 октября, который будет сильно отличаться в зависимости от области. Холоднее всего будет на Западе. Там температура сильно опустится, а ночью и вовсе ожидается 0-2 градуса. Днем столбики термометра будут показывать 8-11 градусов.

На Востоке, наоборот, будет тепло. Температура там поднимется до 15 градусов, хотя в среднем по региону ожидается 11-14 градусов. В Центре будет прохладно – около 10-12 градусов.

А вот жители южных областей смогут насладиться теплой погодой. На Юге потеплеет до 13-16 градусов, что даст украинцам возможность насладиться прогулками в дополнительный выходной день.

Отметим, что местами в отдельных областях возможны небольшие осадки, которые через несколько дней нагрянут в Украину с Юга.

Добавим, что в ближайшее время в Украине ожидается первый снег и серьезные заморозки. Синоптики предупреждают, что украинцам осталось недолго наслаждаться сухой и достаточно теплой погодой.

Напомним, что в Украине резко испортится погода, в одной из областей объявлен первый уровень опасности.

Как сообщала Politeka, на Украину надвигаются сильные ливни и туманы: где разбушуется непогода.

Также Politeka писала, что холодный циклон принесет в страну дожди со снегом.