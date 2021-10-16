С 1 января следующего года в Украине повысят заработную плату для некоторых категорий украинцев - оклады вырастут до 20 000 гривен в месяц.

Речь идет о повышении заработных плат представителям одной из самой важной профессии в любом государстве. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода".

Так, с 1 января 2022 года в Украине повысят зарплату всем медицинским работникам. Оклады среднего медицинского персонала повысят до 13 500 гривен, врачи будут получать за свой труд по 20 000 гривен ежемесячно.

"Это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть у медицинских работников", - заявил Ляшко.

Виктор Ляшко также отметил, что повышение зарплат коснется всех медицинских работников и врачей, которые работают по программе медицинских гарантий.

Стоит отметить, что в госбюджете на 2022 год заложен небольшой рост минимальной зарплаты.

Так, в будущем году "минималка" вырастит на 200 грн с октября: 1 января минимальная зарплата составит 6500 грн, а с 1 октября - 6700 грн.

Напомним, о повышении зарплат на тысячу гривен: в Минфине раскрыли, кому и когда ждать прибавки.

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