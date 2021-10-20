Российский актер и режиссер Игорь Угольников заявил, что был готов в 2014 году отвоевать Крым на танке - таким образом он хотел поддержать оккупацию украинского полуострова Россией.

Игорь Угольников сделал такое скандальное заявление в одном из интервью, которое дал ютуб-каналу Юрия Дудя.

"Я безусловно поддержал Крым (незаконную аннексию Россией), и если бы было надо, то сам туда поехал бы - на танке или внутри, если нужно было бы кому-то что-то объяснять", - заявил Угольников.

Он не только готов был въехать в Крым на танке, а также активно поддерживает агрессивную политику президента России Владимира Путина в отношении Украины, о чем неоднократно говорил в интервью для российских СМИ.

Угольников известен как киноактер и ведущий программ "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу", "Доктор Угол" и "Добрый вечер" в первой половине 1990-х годов.

В Украине 2 июля в едином реестре досудебных расследований зарегистрировали уголовное производство в отношении российских 60 артистов, выступавших в оккупированном Крыму, среди которых также числился Игорь Угольников.

Напомним, что Кондратюк требует запретить выступления звезд РФ в Украине.

Как Politeka писала, российская певица Любовь Успенская высказалась относительно инициативы Кондратюка о запрете в Украине звезд из РФ.

Также Politeka сообщала, что маршал посоветовал россиянам переехать в Украину.