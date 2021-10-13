Російська співачка Любов Успенська висловилася щодо ініціативи Кондратюка про заборону в Україні зірок з РФ.

Успенська відома всім своєю любов'ю до президента РФ Володимира Путіна, але зараз вона вирішила нагадати, що є громадянкою США, тому "санкції Кондратюка" її нібито не повинні стосуватися, повідомляє "Рен-ТВ".

"Я не російська співачка, я - американка. У мене громадянство США, тому я не можу говорити про артистів, у яких російські паспорти. Я взагалі народилася в Україні, тому у мене взагалі інше становище. Мені не забороняють виступати там. Я в Росії живу, Я Росію люблю. Але в Україну мені не забороняють їхати, я до цього відношення не маю", - зазначила артистка.

Також співачка додала, що політика не повинна втручатися в мистецтво, крім того вона мріє про примирення наших держав.

Раніше повідомлялося, що український телеведучий Ігор Кондратюк зажадав заборонити концерти артистів з Росії в нашій країні.

Пропозиція опублікована на сайті президента і набрала достатню кількість голосів.

Кондратюк опублікував пропозицію до українського Президента, яку підтримало вже 25,7 тисячі фоловерів з двадцяти п'яти тисяч необхідних.

Тепер цю петицію має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Раніше Politeka писала, що Кондратюк поставив на місце "постраждалу від цькування в Україні" Ані Лорак: "Мало мізків".

Нагадаємо, що Кондратюк вимагає заборонити виступи зірок РФ в Україні:"це дико і безчесно".

A ще Politeka повідомляла, що Кондратюк несподівано попрощався з українцями, шоу більше не буде: "всім спасибі".