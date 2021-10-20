Одна из IT-компаний в Киеве отличилась отказом претенденту на должность из-за языкового вопроса - Антону отказали в проведении даже онлайн-интервью.

Как сообщает Obozrevatel историей в Facebook поделился Антон Капелюшный, который и получил отказ от IT-компаний в Киеве. Мужчина прикрепил к посту скриншоты своей переписки с сотрудницей по имени Елизавета.

Прежде чем брать Антона на работу в компанию TechExpace, ему предложили пройти небольшое онлайн-интервью. Назначив время и "место", Елизавета поспешила спросить: "Как у Вас с русским языком, кстати?".

Капелюшный ответил, что он грамотно им говорит и пишет, но в целом предпочитает украинский и английский языки. Реакция девушки была незамедлительной: она констатировала, что в компании все общаются на русском и в приоритете именно этот язык, несмотря на то, что украинский они понимают.

В итоге именно из-за языкового вопроса Антону и отказали в проведении даже онлайн-интервью. Девушка извинилась и заявила, мол, если он желает говорить на украинском, то в компании не могут предложить ему должность, на которую он претендовал.

"Думал, что в 2021-м отменять собеседования, еще и без предупреждения из-за украинского языка общения – это скорее постановочные диалоги, но нет! К тому же в так называемом цивилизованном ІТ, где давно основным языком является английский", – написал он. В комментариях действия компании назвали "позорищем", да и вообще у многих пользователей сети слов вообще не было.

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