Какой будет погода в регионах

Погода преподнесет украинцам настоящий сюрприз, дав насладиться теплым солнцем и высокой температурой накануне серьезных морозов и неприятных дождей.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обрадовали прогнозом на ближайшие два дня. В Украину наконец-то нагрянет обещанное «бабье лето» с отсутствием осадков и высокой температурой. Погода будет по-летнему теплой, что позволит украинцам насладиться настоящей «золотой осенью».

Теплее всего будет на Юге и в западных областях, хотя и в других регионах погода будет радовать. В южных областях ожидается 16-19 градусов, а на Западе – 17-19 выше нуля. Теплее всего будет в Черновицкой области – там столбики термометра прогреются до 20 градусов.

В Центре и восточных областях ожидается около 15-17 градусов.

Стоит отметить, что «бабье лето» задержится в Украине на несколько дней. Правда, повезет не всем регионам. В пятницу в южных, восточных и центральных областях будет еще теплее, а вот на Западе похолодает до 10-14 градусов.

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