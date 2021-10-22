В Украину перед резким похолоданием в конце недели придет настоящее тепло с повышением температуры воздуха местами до +21 градуса, передают синоптики.

Согласно прогнозу, 22 октября украинцев ждет самый теплый день за последнее время. Местами температура поднимется до +20…+21 градуса. При этом осадков не ожидается. Исключением станет только Прикарпатье, где пройдет небольшой дождь.

Единственное, что может испортить украинцам этот день – порывистый ветер, который будет ощущаться во многих областях.

На севере страны ночные температуры будут колебаться от +6 до +10 градусов, а дневные – от +15 до +17.

На западе ночью столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов, а днем – от +14 до +18.

В центральных областях ночью ожидается от +8 до +11 градусов, а днем – от +16 до +18.

На востоке ночью температура опустится до +7…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +16…+20.

На юге будет теплее всего: ночью – от +9 до +11 градусов, а днем – от +18 до +21 градуса.

Синоптики предупреждают, что уже в субботу, 23 октября, в Украину придет похолодание вместе с арктическим воздухом. 24-25 октября в большинстве областей ожидаются ночные заморозки, а дневные температуры едва будут доходить до +11 градусов.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение: непогода не затронет только одну область.

Как сообщала Politeka, потепление порадует украинцев, озвучен новый прогноз.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о заморозках перед резким потеплением.