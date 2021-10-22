В Україну перед різким похолоданням наприкінці тижня прийде справжнє тепло з підвищенням температури повітря місцями до +21 градуса, передають синоптики.

Згідно з прогнозом, 22 жовтня українців чекає найтепліший день За останній час. Місцями температура підніметься до + 20 ... +21 градуса. При цьому опадів не очікується. Винятком стане тільки Прикарпаття, де пройде невеликий дощ.

Єдине, що може зіпсувати українцям цей день – поривчастий вітер, який буде відчуватися в багатьох областях.

На півночі країни нічні температури коливатимуться від + 6 до +10 градусів, а денні – від +15 до + 17.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 7 до +11 градусів, а вдень – від +14 до + 18.

У центральних областях вночі очікується від + 8 до +11 градусів, а вдень – від +16 до +18.

На сході вночі температура опуститься до + 7...+10 градусів, а вдень повітря прогріється до +16 ... +20.

На півдні буде найтепліше: вночі-від + 9 до +11 градусів, а вдень – від +18 до + 21 градуса.

Синоптики попереджають, що вже в суботу, 23 жовтня, в Україну прийде похолодання разом з арктичним повітрям. 24-25 жовтня у більшості областей очікуються нічні заморозки, а денні температури ледь доходитимуть до +11 градусів.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження: негода не торкнеться лише однієї області.

Як повідомляла Politeka, потепління порадує українців, озвучений новий прогноз.

Також Politeka писала, що українців попередили про заморозки перед різким потеплінням.