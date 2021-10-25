В Украине усилятся морозы - появился прогноз синоптиков Укргидрометцентра.
Первые три дня этой недели в Украине будет сухая погода, температура ночью 26-27 октября от +1 до -5, в Карпатах и на крайнем востоке страны до -9 мороза.
28 октября 0+5 тепла, в юго-восточной части 0-6 мороза; днем +8+13 тепла, в четверг в западных и южных областях до +18.
Ранее сообщалось, что в этом году зима в Украине будет более традиционной для нашего региона.
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Зима будет достаточно морозной и снежной.
Синоптик отметила, что после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.
Она призвала искать в таком прогнозе позитив и не расстраиваться тем, кто рассчитывал, что зима будет теплой.
Поэтому климатическая зима может начаться в конце января и завершиться в конце февраля, или начаться в конце декабря и закончится в январе, или продержаться с декабря по февраль.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.