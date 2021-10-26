Украинская легкоатлетка и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих не планирует менять гражданство.
Об этом она заявила во время интервью на Youtube "
20-летняя девушка рассказала, что ей поступали предложения тренироваться и выступать под флагами других стран. Однако она не может представить будущее где-то, кроме Украины.
"Я даже не могу представить, каково это жить в другой стране. Путешествовать - определенно да, но жить и учиться могу только в Украине", — призналась Ярослава Магучих.
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Как рассказала бронзовая призерка, ей и ее тренеру поступали много предложений, чтобы Ярослава начала тренироваться и выступать от других стран. В частности атлетку приглашала Германия, Кипр. А один американский университет приглашал на учебу. Однако девушка отказалась от предложений.
Ярослава Магучих стала бронзовой призеркой Олимпийских игр-2020. После них она заняла первую позицию в мировом рейтинге по прыжкам в высоту.
Напомним. что Магучих резко ответила на критику после нового фото с россиянкой: "Когда вы начнете думать.
Как сообщала Politeka, в Минспорта объяснили фото Магучих с россиянкой: "я видел, как она радовалась".
Также Politeka писала, что Беленюк разнес чиновников за провал олимпийцев за средства бюджета.