Около 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, подавляющее большинство из которых принадлежат государственной компании «Центрэнерго», находились в простое из-за отсутствия угля и газа, что повлекло за собой дефицит мощности и спровоцировало аварийную помощь из Беларуси 2 ноября.



Об этом говорится в отчете Всеукраинской энергетической ассамблеи.



«Простой от 17 до 20 энергоблоков станций «Центрэнерго» и ТЭЦ по причине «отсутствие топлива» (отсутствие угля и газа), которые не смогли компенсировать нехватку мощностей, аварийной остановки двух энергоблоков 200 МВт Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС, которые ранее и не заметили бы», - говорится в заключении ассоциации.



Также по данным ВЕА, ситуацию усугубил сезонный рост потребления и неблагоприятная погода для возобновляемых источников энергии, которые резко сократили производство тока 2 ноября.



"Большинство энергоблоков Центрэнерго и газовые ТЭЦ при отсутствии угля на складах и стремительного роста цен на газ, уже в течение нескольких месяцев вообще недоступны для диспетчеров НЭК Укрэнерго. Упомянутые частные Бурштынская ТЭС и Кураховская ТЭС начиная с лета работали почти полным доступным составом и восполняли все потери остальной генерации. Накануне инцидента все было сбалансировано, но без резервов на замещение», - говорится в сообщении ВЕА.



Напомним, начиная с августа 2021 года более чем каждый второй энергоблок государственных ТЭС не работает из-за нехватки угля. Из-за простой государственных ТЭС, 2 ноября «Укрэнерго» не смогла сбалансировать энергосистему, запросив аварийную помощь из Беларуси.



С 1 ноября Государственная компания «Центрэнерго» остановила поставки угля на Трипольскую ТЭС под Киевом.