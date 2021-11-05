Астролог Альбина Пономаренко рассказала, что такое коридор затмений, и как он влияет на людей.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Коридор затмений - это две недели, когда с нами происходят очень важные события, даже если это маленькие какие-то бытовые вопросы. Астрология работает с кармой, с перевоплощениями.И вот в эти две недели действительно с нами могут происходить такие события, которые связаны с нашим благим или негативным опытом прошлых воплощений. Если мы сейчас идем правильной дорогой, трансформируем свой негатив и позитив, то люди в коридоре затмения даже могут получить подарки судьбы», - рассказала она.

Пономаренко сказала, что есть счастливчики, которые могут получить подарки судьбы – это те, кто родился с 15 по 19 марта, с 15 по 19 января, с 17 по 23 сентября и с 16 по 21 июня. Это те люди, которые попадают под позитивное влияние Лунного затмения, считает она, которое будет 19 ноября. Особые уроки судьбы, выбора, внутренней борьбы будут у тех, сообщила она, кто родился с 16 по 22 ноября, с 14 по 20 мая, с 12 по 18 февраля и с 16 по 22 августа.

«Дальше коридор затмения заканчивается 4 декабря Солнечным затмением. Этот коридор затмения и даже год от него до следующего декабря будет знаковым и судьбоносным, возможно даже годом счастливых перемен в жизни Стрельцов, рожденных с 1 по 7 декабря. А вот резкие неожиданные перемены курса могут быть у Тельцов, рожденных с 29 апреля по 5 мая и у Раков, рожденных с 30 июня по 5 июля. Людям нужно принять ситуации борьбы, внутреннего выбора и резких неожиданных перемен, потому что, возможно, человек застоялся ив этот момент нужно, чтобы вошли новые энергии», - резюмировала она.

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