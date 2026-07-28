Надбавка до пенсії з 1 серпня в Дніпрі встановлюється для різних категорій.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Дніпрі передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Виплату призначають окремо від основного пенсійного забезпечення після підтвердження відповідного статусу.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Право на отримання мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, особи, нагороджені чотирма й більше державними орденами, ветерани війни, відзначені за мужність, видатні спортсмени, космонавти, члени льотно-випробувальних екіпажів, лауреати державних премій, а також громадяни зі званням «народний» або «заслужений».

До переліку отримувачів входять багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. За окремих умов таке право може перейти батькові, якщо саме він займався вихованням. Також підтримку надають реабілітованим борцям за незалежність України у ХХ столітті.

Надбавка до пенсії з 1 серпня в Дніпрі встановлюється у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність після індексації з 1 березня 2026 року передбачена окрема сума — 5 667,51 гривні.

Подати документи можна особисто, поштою або через електронні сервіси Пенсійного фонду. Якщо пакет повний, днем звернення вважається дата його прийняття. У разі надсилання листом враховують поштовий штемпель.

Коли окремих підтверджень бракує, заявника повідомляють про необхідність їх надати. Якщо це зробити у визначений строк, початкова дата звернення залишається чинною.

Після збільшення прожиткового мінімуму суму надбавки перераховують автоматично. Законодавство також гарантує частину виплати непрацездатним членам родини померлого одержувача: одному утриманцю можуть призначити 70%, а двом або більше — 90% належної суми.

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