В Украину снова вернутся ночные заморозки, однако после контрастной субботы погода в целом по стране выровняется, за исключением Закарпатья, где в воскресенье будет дождить.

О том, какой будет погода в стране 7 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, после контрастной субботы, когда температура в разных регионах сильно варьировалась, а в некоторых северных и центральных областях шел дождь, в воскресенье погода будет более стабильной.

Так, по всей стране ожидается переменная облачность, а температура выровняется и будет колебаться в среднем от +10 до +12 градусов. Дождь пройдет только за Закарпатье, где также будет холоднее всего.

Кроме того, на крайнем западе ожидаются ночные заморозки с падением температуры до -4 градусов.

На севере Украины ночью температура будет колебаться от +2 до +4 градусов, а днем – от +9 до +11.

На западе ночью столбики термометров опустятся до -4…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+13.

В центральных областях ночью ожидается от -1 до +4 градусов, а днем – от +9 до +12.

На востоке ночные температуры будут колебаться от +1 до +4 градусов, а дневные – от +9 до +13.

В южных областях ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем – от +11 до +15 градусов.

Напомним, погода устроит украинцам «качели», удивив перепадами температур.

Как сообщала Politeka, в Украине местами потеплеет до +20, появился прогноз.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Новый год.