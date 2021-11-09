Кому нужно сделать прививку, чтобы не лишиться работы

В Украине Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу с 9 декабря.

Об этом сообщается на сайте Минздрава. К педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которым подлежит обязательная вакцинация против коронавируса, прибавились сотрудники следующих инстанций:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Отмечается, что работники вышеуказанных учреждений, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Безусловно, это касается тех, у кого нет абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации.

Ранее в Минздраве утвердили форму справки (№ 028-1/о), которая освобождает от необходимости вакцинироваться. Врачи будут выдавать такую справку тем украинцам, у которых есть противопоказания к вакцинации. Эти противопоказания могут быть временными или постоянными.

Украинцы обсуждают в Сети нововведения:

"А ментов, которые сертификаты проверяют, что, опять нет??"

"1) где работники всех мед учреждений всех форм собственности 2) где водители, проводники, стюардессы 3) где продавцы прод. магазинов, работники пищевой промышленности, работники кофе, ресторанов 4) работники МВД... Ляшко "дурака включил", очередной раз"

"Составляют список по принципу "кого еще мы можем нагнуть"

Напомним, что в Минздраве приняли окончательное решение, кому можно не делать прививку от ковида: какие документы потребуются

Ранее сообщалось, что введен новый запрет на посещение школ и детсадов: подробности.

Politeka рассказывала, что украинцев отстраняют от работы: что известно на данный момент.