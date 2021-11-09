Инициатива Министерства инфраструктуры Украины по ограничению сроков эксплуатации вагона сверх нормативного срока повлечет масштабный кризис в Украине и приведет к потере Укрзализныцей миллиардных поступлений. Поэтому необходимо не списывать пригодные для использования вагоны, а разработать нормативные акты, которые улучшат контроль за техническим состоянием вагонов, выпускаемых на пути. Об этом говорится в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому от Украинской ассоциации известковой промышленности.

«Проект в текущей редакции приведет к одновременному списанию около 75 тыс. вагонов или 43% рабочего парка к 2028р. Вагонов, что останется, будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге: лишь дефицит полувагонов составит около 38 тыс. единиц. Существующие же вагоностроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени», - отмечается в письме.

Ассоциация вапнярів предупреждает: искусственный дефицит грузовых вагонов, вызванный внедрением этого приказа, приведет к росту цен на вагоны, а следовательно - к повышению транспортных расходов предприятий и снижение их конкурентоспособности. Кроме этого, последствиями действия приказа станут существенное сокращение промышленного производства, потеря рабочих мест и отчислений в госбюджет, а также кризис в отраслях, для которых перевозка УЗ является безальтернативным видом транспорта.

"Потери грузопотока железной дороги составят около 20% или 60 млн тонн в год. Кроме того, «Укрзализныця» потеряет больше 63% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 11 млрд грн, или 20% годового дохода из-за падения перевозок», - отмечается в письме.

Ассоциация вапнярів подчеркивает: промышленные и аграрные предприятия Украины, вместо инвестиций в модернизацию, будут вынуждены инвестировать в строительство новых вагонов, что не является для них приоритетным направлением инвестиций.

Кроме того, добавляют в Ассоциации, МИУ не предоставило в проект никаких доказательств и расчетов, доказывающих, что эксплуатация вагонов сверх нормативного срока является нецелесообразной для экономики в целом.

«Мировая практика показывает, что ведущие страны мира (США, страны ЕС ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов и не ограничивают срок службы вагонов регуляторными путями», - объясняется в письме.

Вместо того, чтобы списывать вагоны по возрасту, в Ассоциации предлагают другой путь: продолжение срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока службы, отмену ограничений для специализированных вагонов (обкотишевози и коксовози), и отмену ограничений для использования вагонов, срок службы которых был продлен до вступления в силу приказа.

«Просим президента Владимира Зеленского обратить внимание на этот вопрос и не ставить под угрозу экономическую безопасность Украины вызванную искусственным дефицитом на рынке вагонов», - призывают в письме и предлагают МИУ вместо списания вагонов разработать нормативные акты, которые помогут УЗ лучше следить за техническим состоянием вагонов, которые выходят на пути.

Как известно, МИУ инициировало программу списания вагонов по возрасту, а не по техническому состоянию. Для этого ведомство собирается подписать меморандум между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

Представители украинского бизнеса, зато, подписали собственный Антимеморандум, главная цель которого – призвать власть не допустить списание вагонов приведет к искусственному дефициту парка, повлечет кризис в экономике Украины, падение ВВП и массовых сокращений персонала.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что эта программа прежде всего выгодна олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.