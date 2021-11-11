ПУМБ усиливает розничное направление развития бизнеса за счет покупки Идея Банк.



Об этом сообщили на официальном сайте ПУМБ.



ПУМБ согласовал условия приобретения 100% акций АО «Идея Банк» с польской финансовой группой Getin Holding S.A – собственником актива.



Стороны планируют завершить сделку до конца 1 квартала 2022г, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета



Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.



«Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк», – прокомментировал Черненко.



По его словам, после завершения сделки АО «Идея Банк» войдет в состав Банковской группы ПАО «ПУМБ» как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится 3-5 лет.



Напомним, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО «СКМ Финанс» (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.



Единственным акционером Идея Банка (ранее – Плюс Банк) является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает (16) место среди 71 действующих банков. Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.