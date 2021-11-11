ПУМБ усиливает розничное направление развития бизнеса за счет покупки Идея Банк.
Об этом сообщили на официальном сайте ПУМБ.
ПУМБ согласовал условия приобретения 100% акций АО «Идея Банк» с польской финансовой группой Getin Holding S.A – собственником актива.
Стороны планируют завершить сделку до конца 1 квартала 2022г, после получения необходимых разрешений Национального банка Украины и Антимонопольного комитета
Как отметил глава правления ПУМБ Сергей Черненко, покупка актива поспособствует более активному развитию розничного бизнеса, а также корпоративного бизнеса в малом и микро-сегменте.
«Наша цель – синергия наиболее сильных сторон двух банков. С одной стороны, это надежность ПУМБ, подтвержденная результатами стресс-тестирования НБУ, качество сервиса и экспертиза в работе с высокодоходными сегментами рынка. С другой стороны, высокий уровень компетенции Идея Банк в розничном кредитовании, сформированная ресурсная база, опыт разработки собственной цифровой платформы О.Банк», – прокомментировал Черненко.
По его словам, после завершения сделки АО «Идея Банк» войдет в состав Банковской группы ПАО «ПУМБ» как отдельная юридическая структура и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме. Процесс интеграции банков продлится 3-5 лет.
Напомним, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Деятельность банка сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тыс. корпоративных клиентов. Главный акционер банка – ООО «СКМ Финанс» (92,24% акционерного капитала), входит в инвестиционную группу компаний SCM. SCM полностью принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
Единственным акционером Идея Банка (ранее – Плюс Банк) является финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5.6 млрд грн) Идея Банк занимает (16) место среди 71 действующих банков. Банк обслуживает более 400 тыс. частных клиентов.
ПУМБ масштабирует бизнес через покупку Идея Банка
ПУМБ усиливает розничное направление развития бизнеса за счет покупки Идея Банк.