Доплати для пенсіонерів у Одеській області залишаються частиною державної програми підтримки, яка передбачає автоматичне нарахування вікових надбавок після досягнення визначеного віку, повідомляє Politeka.

Перший рівень допомоги починає діяти після 70 років. У такому випадку щомісячна виплата складає 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років передбачено 456 гривень, а людям після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді пояснюють, що подавати окремі заяви для отримання коштів не потрібно. Система проводить нарахування автоматично з дня народження людини.

Якщо відповідна дата припадає не на початок місяця, суму за перший період визначають пропорційно кількості днів. Саме тому у місяць досягнення нового вікового рубежу виплата може бути меншою.

Також діє обмеження щодо основного розміру пенсії. Якщо сума перевищує встановлений показник, додаткові кошти не призначають. Крім цього, нова надбавка не додається до попередньої, а замінює її більшою.

Фахівці наголошують, що індексацію таких виплат наразі не проводили, тому суми залишаються незмінними. Водночас для окремих категорій населення діють інші програми допомоги, які визначають за додатковими критеріями.

Експерти припускають, що подальші зміни у системі нарахувань залежатимуть від можливостей державного бюджету та майбутніх рішень у сфері пенсійної політики.

Джерело: 24

