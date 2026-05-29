Нова система оплати проїзду в Сумах запрацювала як пілотний проєкт у приватних маршрутках №52, повідомляють місцеві джерела, передає Politeka.

Йдеться про тестовий запуск безготівкового розрахунку через мобільний застосунок «СмартСіті». Ініціатором виступила асоціація перевізників, яка інтегрувала цифровий сервіс безпосередньо в салони транспорту.

У маршрутках розмістили QR-коди. Пасажиру достатньо відсканувати позначку смартфоном і підтвердити оплату в застосунку. Процес займає кілька секунд і не потребує готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та рівень зацікавленості користувачів. На основі зібраних даних ухвалюватимуть рішення щодо розширення на інші міські напрямки.

Водночас є й обмеження. Люди без смартфонів не мають альтернативного способу розрахунку, адже банківські валідатори поки не встановлюють у транспорті.

Міська влада паралельно обговорює впровадження подібного підходу з КП «Електроавтотранс» для електротранспорту. Відповідні документи зараз доопрацьовують.

Фахівці галузі відзначають, що цифровий формат здатен пришвидшити посадку та зменшити навантаження на водіїв під час розрахунків. Подальший розвиток проєкту залежить від результатів тестування.

У підсумку саме нова система оплати проїзду в Сумах може визначити, чи стане безготівковий формат постійною частиною міської транспортної мережі.

Подальші кроки залежатимуть від реакції пасажирів та технічної готовності системи до стабільної роботи.

У разі успішного впровадження система може стати основою для подальшої цифровізації міських перевезень.

Джерело: cukr

