Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці запроваджують поетапно після рішення виконкому щодо оновлення тарифів на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.
Питання зміни вартості розглядали за участі перевізників, депутатів і представників громади. Після консультацій міська влада обрала поступовий формат коригування, щоб зменшити одноразове фінансове навантаження на пасажирів.
З 11 травня одна поїздка коштує 30 гривень. Вже з 1 червня встановлюється новий рівень — 35 гривень замість попередніх 25 грн.
Перевізники раніше пропонували підняти оплату до 40 гривень. Серед причин називали подорожчання пального, ремонт транспорту, закупівлю деталей і регулярне технічне обслуговування автобусного парку.
Під час громадських обговорень частина мешканців виступила проти змін, інші підтримали поетапний підхід, вважаючи його більш прогнозованим для сімейного бюджету.
У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало компромісом між економічними потребами перевізників і можливостями населення, тому підвищення розподілили на кілька етапів.
Окремо підтверджено збереження пільг для учасників бойових дій і родин загиблих військових. Відшкодування витрат перевізникам здійснюватиметься з місцевого бюджету.
Посадовці не виключають подальшого перегляду тарифної політики у разі зростання витрат у транспортній сфері через економічні фактори.
Аналітики додають, що кінцеві розцінки й надалі залежатимуть від вартості пального, стану автобусів і фінансової стабільності перевізників.
Джерело: persha.kr
