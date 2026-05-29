Мешканців в Одеській області закликають заздалегідь ознайомлюватися з актуальними графіками відключення світла на 30 травня, в суботу, та враховувати можливі перебої з електропостачанням під час планування повсякденних справ. Також громадянам рекомендують завчасно зарядити необхідні електроприлади, павербанки та підготуватися до тимчасових незручностей у період проведення технічних робіт.

30.05.2026 року з 08:00–19:00 години вимикатимуть електрику в селі Новоукраїнка. Знеструмлення триватимуть 11 годин поспіль, проте обмеження носять плановий характер і охоплять такі адреси:

Куртовська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Роздільнянська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Петро-Євдокіївка з 08:00–19:00 години на наступних вулицях:

Л.Українки — 10, 26, 27

Молодіжна — /оп корп.6, 5

Хмельницького Б. — 12, 15, 18

З 08:00 до 19:00 години не буде електрики в селі Новий Гребеник. Світло зникатиме лише на вулиці Фермерська — 1.

В селі Капаклієве вимикатимуть з 08:00 до 19:00 години електрику в частині населеного пункту. Світло будуть вимикати на 11 годин поспіль тільки за такими адресами: Грушевського — 1.

Джерело: Роздільнянська територіальна громада

