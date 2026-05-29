Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області формують важливу частину доходу сімей.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області передбачені для частини колишніх військовослужбовців, які після завершення служби не працюють і утримують непрацездатних членів сім’ї, передає Politeka.

Йдеться про щомісячну надбавку, яка додається до основної пенсії та прив’язується до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Вона закріплена законодавством про пенсійне забезпечення військових категорій громадян.

Отримати виплату можуть пенсіонери з числа рядового, сержантського та офіцерського складу, окрім строкової служби. Надбавка додається до пенсій за вислугу років або до виплат по інвалідності.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Головна умова — утримання осіб, які не мають власних доходів: літніх батьків, людей з інвалідністю або непрацездатного подружжя.

У 2026 році базовий соціальний показник для цієї категорії становить 2 595 гривень. Відповідно, сума надбавки дорівнює приблизно 1 297 гривням за кожного утриманця.

Саме Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області формують важливу частину доходу сімей, де один пенсіонер забезпечує одразу кількох непрацездатних родичів.

У ПФУ підкреслюють, що виплата не нараховується автоматично. Для її отримання необхідно самостійно подати заяву та пакет підтверджувальних документів.

Звернення приймають у сервісних центрах або через електронний портал Пенсійного фонду, за наявності паспорта, ідентифікаційного коду та довідок про родинні зв’язки.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області залишаються важливим інструментом соціального захисту для родин, які залежать від пенсійного забезпечення одного годувальника.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.