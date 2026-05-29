Подорожчання проїзду у Тернополі наразі перебуває на етапі активного опрацювання розрахунків щодо встановлення нових цін на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

Місцеві приватні перевізники вже подали свої офіційні пропозиції, згідно з якими вартість однієї поїздки у міському транспорті може становити від 26 до 32 гривень.

Офіційне повідомлення про можливе подорожчання проїзду в Тернополі оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради.

Варто зазначити, що діючі розцінки у місті є одними з найнижчих серед усіх обласних центрів Західної України. Конкретна вартість поїздки для пасажирів традиційно залежить від обраного способу оплати.

Громадяни сплачують 15 гривень при розрахунку за допомогою електронного квитка Соціальна карта тернополянина.

Якщо пасажир використовує для оплати неперсоніфікований електронний квиток, поїздка обходиться у 17 гривень.

Найвищий чинний тариф діє при оплаті банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим проїзним квитком, і ця сума становить 20 гривень.

Показники автоматизованої системи обліку оплати квитків свідчать, що фактична середня оплата становить приблизно 17,5 гривень з одного платного пасажира.

Головним чинником, що спровокував можливе подорожчання проїзду у Тернополі, є суттєве та стрімке зростання витрат на забезпечення стабільної роботи транспортної галузі.

Зокрема, середня ринкова вартість дизельного пального зросла більш ніж на 46 відсотків, піднявшись із колишніх 59,18 гривень до 86,53 гривень за один літр.

Планується, що ціна за квиток становитиме 20 гривень при оплаті Карткою тернополянина. Для власників неперсоніфікованої транспортної картки вартість поїздки хочуть затвердити на рівні 22 гривень.

Розрахунок звичайною банківською карткою у такому разі коштуватиме пасажирам 25 гривень.

