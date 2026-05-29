Надання гігієнічних наборів у громадах Запорізької області розглядається як один із ключових напрямів гуманітарної допомоги для пенсіонерів і не лише, пише Politeka.net.

Через складну безпекову ситуацію та постійні обстріли логістика постачання товарів у такі населені пункти залишається ускладненою. Навіть за наявності необхідної продукції її вартість у місцевих магазинах зазвичай суттєво перевищує ціни в більш безпечних регіонах. Це пов’язано з підвищеними витратами на транспортування та перебоями у постачанні.

У таких умовах гуманітарні організації разом із партнерами продовжують забезпечувати мешканців прифронтових територій гігієнічними наборами. Подібна допомога дозволяє людям отримувати базові засоби для щоденного використання та частково зменшує фінансове навантаження на домогосподарства, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога надається у прифронтових громадах Запорізької області, насамперед пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам та іншим соціально вразливим групам населення.

Проєкт реалізується благодійним фондом «Янголи Спасіння» у партнерстві з гуманітарною організацією «Людина в біді» (People in Need Ukraine) за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів у межах програми «ДОВІРА».

До складу стандартного гігієнічного набору входять засоби першої необхідності для особистої гігієни та побутового використання, зокрема:

зубні щітки — 3 шт.;

зубна паста — 3 шт.;

мило — 6 шт.;

шампунь — 2 шт.;

гігієнічні прокладки — 6 уп.;

туалетний папір — 8 шт.;

пральний порошок — 3 шт.;

дезінфікуючий засіб — 1 шт.;

засіб для миття посуду — 2 шт.;

губки для посуду — 3 уп.;

одноразові бритви — 4 уп.;

піна для гоління — 3 шт.;

вологі серветки — 6 уп.;

крем або лосьйон для тіла — 3 шт.;

дезодорант — 3 шт.;

рушники для тіла — 3 шт.;

пакети для сміття — 9 уп.;

рукавички для прибирання — 3 уп.

Джерело: Angels of Salvation.

