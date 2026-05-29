Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі зміни вартості м’ясних і молочних товарів, де ринок демонструє різну швидкість цінових коливань у межах одного місяця, пише Politeka.net.

У сегменті м’ясної продукції буженина «Ятрань» утримує середній рівень 757,08. Порівняно з квітневим показником 696,58, зафіксовано помітне зростання. Упродовж місяця ціна проходила кілька етапів корекції, що відображає нестабільність закупівельної вартості сировини та вплив логістичних витрат.

Маргарин «Олком» 72,5% має середній показник 42,70 проти 39,83 у попередньому періоді. Зміни залишаються помірними, однак поступове підвищення свідчить про коригування цін у категорії жирів і продуктів щоденного вжитку.

Сметана «Простонаше» 20% демонструє більш виражену динаміку: поточний середній рівень становить 64,20, тоді як місяцем раніше фіксувався показник 63,33. Коливання впродовж періоду були нерівномірними, із короткочасними піками та зниженнями залежно від торговельної мережі.

У такому контексті подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну тенденцію поступового зростання вартості у споживчому кошику, де кожна категорія реагує на ринкові фактори по-різному.

Найбільш чутливою до змін залишається м’ясна група, тоді як молочні позиції демонструють більш стриману динаміку. Загальний тренд формується під впливом собівартості виробництва, логістики та сезонних коливань попиту.

Ринок залишається чутливим до змін у витратах виробників. Найближчі тижні покажуть, чи сформується новий ціновий рівень у споживчому сегменті.

Джерело: Мінфін

