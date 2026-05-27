Українцям розповіли, чи набуде дефіцит продуктів у Дніпропетровській області критичного характеру.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати одним із наслідків весняних заморозків, які завдали значних збитків українському аграрному сектору та вплинули на майбутній урожай, повідомляє Politeka.

Найбільше від погодних аномалій постраждали фруктові дерева, ягідники та ранні овочеві культури. За оцінками фермерів, окремі господарства вже втратили значну частину майбутнього збору.

Серйозних ушкоджень зазнали абрикоси, персики та частина вишневих насаджень. Не менш складною виявилася ситуація для виноградників, які почали розвиток після теплої зими та потрапили під хвилю холоду.

У центральних регіонах практично втрачено перше цвітіння ранньої полуниці. Саме цей етап зазвичай забезпечує виробникам найбільш прибутковий сегмент сезону.

Проблеми виникли й у тепличному господарстві. Через переохолодження ґрунту рослини розвивалися значно повільніше, а строки отримання першої продукції змістилися.

Окремі виробники баштанних культур зазнали повних втрат. Морози до -6 градусів знищили ранні посадки навіть там, де застосовували укриття та системи обігріву.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не набуде критичного характеру, оскільки нестачу частково компенсуватимуть поставки з інших регіонів та імпортна продукція.

Водночас окремі категорії товарів можуть подорожчати в літній період через скорочення пропозиції. Найбільше це стосується фруктів, ягід і деяких сезонних овочів.

Фахівці радять аграріям адаптувати виробництво до нових кліматичних умов. Серед рекомендацій — використання різних сортів, поетапна висадка та впровадження додаткових методів захисту від температурних коливань.

