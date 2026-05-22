Подальші рішення регулятора визначать остаточні параметри, за яких відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі.

Філія «Інфоксводоканал» оголосила про намір підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі.

Йдеться про суттєве зростання вартості водопостачання та водовідведення для домогосподарств і частково для бізнесу.

Підприємство оприлюднило проєкт нових розцінок 18 травня. Для населення планується різке коригування: подача води може зрости більш ніж на 180%, а відведення стоків — майже на 148%.

У цифрах це виглядає так. Водопостачання для побутових споживачів пропонують підняти з 17,916 грн до 50,964 грн за кубометр із ПДВ. Водовідведення — з 17,244 грн до 42,696 грн за кубометр.

Водночас для інших категорій клієнтів зміна буде меншою — у межах 38–48% залежно від напрямку послуг. Саме тут підприємство закладає найбільший економічний розрив між сегментами споживання.

У поясненні «Інфоксводоканал» зазначає: чинні розцінки залишаються незмінними з 2022 року та базуються на довоєнних розрахунках. За цей період зросли витрати на електроенергію, пальне, реагенти, оплату праці та податкове навантаження. Окремо враховані аварійні ремонти після обстрілів і ліквідація наслідків повені восени 2025 року.

За даними компанії, нинішня модель покриває лише 60,1% витрат у сегменті води та 73,5% у частині відведення стоків для населення. Це формує заборгованість, ускладнює ремонти й посилює кадровий відтік.

Додатково підприємство приймає зауваження та пропозиції до 29 травня 2026 року. Їх можна надсилати поштою або електронно на адресу тарифного відділу.

Окремо зазначено, що пропозиція далі буде передана до НКРЕКП. Регулятор розгляне розрахунки на відкритому засіданні, де рішення ухвалюється щонайменше чотирма голосами.

У разі затвердження нові ставки набудуть чинності наступного дня після офіційної публікації, якщо не буде визначено іншої дати.

