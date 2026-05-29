Подорожчання проїзду в Сумській області обговорюють в Охтирці після представлення оновлених автобусних тарифів для міських маршрутів.

Подорожчання проїзду в Сумській області обговорюють в Охтирці після представлення оновлених автобусних тарифів для міських маршрутів, передає Politeka.

У громаді нині працює 12 ліній із колишніх 23. Перевізники повідомляють про нестачу водіїв, що напряму впливає на частоту рейсів і дотримання розкладу руху.

Ціна квитка на рівні 13 гривень не змінювалася з 2023 року. Водночас за цей період суттєво зросли витрати на пальне, ремонт транспорту, технічне обслуговування та оплату праці працівників.

За розрахунками підприємств, фактична собівартість однієї поїздки зараз коливається від 20,09 до 37,48 гривні залежно від напрямку. Через це розглядають варіант єдиного тарифу приблизно 20 гривень.

У міській адміністрації наголошують, що подорожчання проїзду в Сумській області є наслідком загального зростання витрат у сфері перевезень, що змушує операторів переглядати фінансові моделі.

Проєкти рішень винесено на громадське обговорення. Станом на зараз письмові зауваження або офіційні звернення від жителів не надходили.

Також розглядають можливість збереження частини пільг. Для молодших школярів може залишитися тариф 10 гривень, а окремі категорії пасажирів продовжать користуватися безоплатним проїздом.

Місцеві мешканці активно коментують ситуацію в соцмережах, звертаючи увагу як на можливі нові ціни, так і на стан автобусів та інтервали руху.

Також варто наголосити на тому, що фінальне рішення щодо коригування вартості ухвалять після завершення консультацій і аналізу економічних показників перевізників.

Джерело: okhtyrkainfo

