Футуролог Алексей Толкачев предложил разработать в Украине виртуальную систему образования, которая позволит давать детям практические знания, основанные на прожитом опыте, а также даст нашей стране инструмент к мировому господству.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

Толкачев рассказал о предложенной экономистом Александром Кендюховым системе цифровой школы, которая никак не похожа на современное дистанционное образование, а дает возможность детям погрузиться в виртуальный мир при обучении и получить знания, прожив виртуальный опыт.

«Изначально концепция цифрового образования задумывалась Александром Кендюховым как способ обучать по украинской программе детей с оккупированных территорий в Крыму и ОРДЛО. Но я увидел в этой системе, в этом подходе намного больше, ведь мы могли бы в Украине создать систему образования, перевести ее на разные языки мира и обучать детей с Австралии, Конго, Бразилии – откуда угодно, но по единым лекалам, в едином виртуальном пространстве», - рассказал Толкачев.

По его словам, тогда, вполне вероятно, что дети выходили бы такими, какими из формирует наша система образования, которая станет глобальной. По мнению футуролога, это и является инструментом ко всеобщему господству в мире. Толкачев заявил, что править миром будет не тот, кто будет печатать новую валюту, будет политически или военно силен, а тот, кто будет воспитывать человека будущего.

«Если сейчас есть тренд и наклон в сторону технологических специальностей, то вероятно, что в будущем нам придется при помощи новой системы образования преодолеть колоссальный разрыв между возможностями технологии и мировоззренческой психической ограниченностью современного человека. Именно ментально подготовить человека к будущему», - считает футуролог.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал о проблемах в современной системе школьного образования.

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