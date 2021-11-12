Госкомпания «Укрэнерго» перечислила госпредприятию «Гарантированный покупатель» 19,3 млрд грн на выплату борги за произведенную в стране зеленую энергию.

Об этом написал у себя в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко.

«Менеджмент «Укрэнерго» провел огромную и успешную работу по выпуску «зеленых» облигаций. То есть теперь на счетах ГП уже есть денежные средства на погашение долгов перед предприятиями ВИЭ за произведенную электроэнергию», - написал Гончаренко.

По его словам, международные инвесторы внимательно следят за процессом и в конце концов ожидают решения затяжных проблем отрасли. Ведь после месяцев требований и борьбы, государство заставили выполнять предоставленные ранее гарантии инвесторам.

"Как следствие, есть вероятность того, что подготовка к международным арбитражам у многих компаний будет приостановлена. Надеемся, что со стороны «Гарантированного покупателя» не будет никаких задержек в выплате долгов предприятиям ВИЭ», - подчеркнул депутат.