Отныне главный портал экологической информации и экоуслуг пополнился новым партнером. Это позволит национальному вебпортала «Экосистема» выйти на качественно новый технологический уровень, сообщает сайт Министерства.

Согласно официальному меморандуму, который подписали исполняющий обязанности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и директор ООО «Майкрософт Украина» Ян Петер Де Йонг, главными задачами сотрудничества станут:

организация взаимодействия между всеми реестрами в сфере защиты окружающей среды на базе вебпортала»экосистема";

применение технологий обработки данных Майкрософт для обработки информации, которая аккумулируется «Экосистема»;

использование модулей Майкрософт для эффективного анализа данных.

Как отметил Руслан Стрелец, сотрудничество с "Майкрософт Украина" является важным для проведения дальнейшей качественной трансформации в сфере защиты окружающей среды.

«Міндовкілля с начала создания ведет активную политику по цифровизации функций и операционных процессов. Цель, которую мы преследуем, это максимальная оптимизация работы, удобное и прозрачное взаимодействие с общественностью и субъектами хозяйствования. Внедряя новые технологии, мы хотим сделать работу чиновников более эффективной, открыть гражданам максимального доступа к экологической информации в удобной и понятной для них форме, обеспечить бизнесу прозрачные условия для получения административных услуг в сфере защиты окружающей среды онлайн. Поэтому Министерство защиты окружающей средырассматривает «Майкрософт Украина» как стратегического партнера в дальнейшей успешной реализации запланированного», – отметил Руслан Стрелец.

«Экосистема» - это украинская государственная платформа, где будут собраны все административные екопослугы для бизнеса и вся экологическая информация для граждан. Web-портал постоянно пополняется новыми онлайн-сервисами и наборами открытых данных: здесь уже доступны 8 онлайн-услуг, 82 реестры открытых экологических данных и 3 интегрированные информационные ресурсы (Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда, сайт wownature.in.ua и Национальный регистр выбросов и переноса загрязнителей).

«До конца текущего года на Экосистеме станут доступными 90 реестров открытых экологических данных, - анонсировал глава Міндовкілля. - А в целом обнародованных наборов данных будет не менее 127.





Хочу также напомнить о стратегической цели создания государственной экологической платформы: на базе «экосистемы” совместить и проанализировать все экологические данные, чтобы начать сохранение именно аналитической экологической информации. Через 10-20 лет это позволит нам четко понимать разные взаимозависимости, и сотрудничество с «Майкрософт Украина», которую мы сегодня начинаем, делает эти планы более чем реальны».