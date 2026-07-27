Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі залишається доступною в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкоджених осель жителів громад, що постраждали через бойові дії.

Програма допомагає власникам нерухомості повернути будинки до безпечного стану без проведення масштабної реконструкції. Відомості про умови участі оприлюднені на офіційному ресурсі організації.

Учасникам можуть замінити вікна й двері, відремонтувати покрівлю, перекриття, а також, за потреби, відновити електропостачання та водопровід. Роботи виконують лише там, де технічний стан дозволяє підготувати приміщення до проживання.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Подати звернення мають право власники житла, пошкодженого після 24 лютого 2022 року. Для розгляду необхідно підтвердити право власності та відповідати вимогам проєкту.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні сім’ї, самотніх громадян та інші соціально вразливі категорії населення.

Передбачено два формати підтримки. Перший дає можливість отримати грошовий грант для самостійного проведення відновлювальних робіт. Другий передбачає виконання ремонту підрядниками, які співпрацюють із благодійним фондом.

У «Карітасі» наголошують, що реалізація ініціативи залежить від фінансування, безпекової ситуації та потреб конкретних громад. Через це перелік населених пунктів і порядок надання підтримки можуть змінюватися.

Мешканцям області радять стежити за офіційними оголошеннями, щоб не пропустити старт прийому заявок, оновлення умов участі та інформацію про доступні види допомоги.

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