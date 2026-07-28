Графіки відключення світла у Миколаївській області на 29 та 30 липня вводять через планові ремонтні роботи.

Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Миколаївській області на 29 та 30 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 29 та 30 липня триватимуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. Тимчасові обмеження необхідні для виконання технічного обслуговування обладнання та підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 29 липня з 08:00 до 18:00 планові роботи проводитимуться в селі Водник. На час ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки, розташовані на вулицях:

Молодіжна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 15, 18, 19, 21/5

Новосільська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21

29.07.2026 року, з 08:00 до 18:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Костянтинівка. Через проведення технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для адрес:

Волі — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 23, 32

Кринична — 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 44

Миру — 2, 5, 6, 13

Молодіжна — 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 33, 39, 41

Монастирська — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 37

Поштова — 14

Торгова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 38

Шкільна — 1, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19

30 липня з 08:00 до 18:00 планові відключення продовжаться в селі Добра Надія. На період виконання ремонтних робіт без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Болгарська — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Вишневська — 1, 3, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21

пров. Річний — 6

30.07.2026 року з 08:00 до 18:00 технічне обслуговування електромереж проводитиметься і в селі Зайчівське. У зв'язку з цим тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих домоволодінь, розташованих на вулицях:

Виноградна — 300

Героїв України — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Дорожна — 1/1, 7

Зарічна — 1, 1Б, 1В, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області: які додаткові гроші отримають жителі.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Миколаївській області: за доводиться переплачувати покупцям.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: яка ситуація склалась і з чим пов'язані проблеми.