Декабрь подарит украинцам не только предновогоднюю суету, но дополнительный выходной день благодаря празднованию католического Рождества.

Всего в первом месяце зимы 31 день, из них поработать придется 22 два и 9 дней будут отведены на отдых.

Выходными в декабре 2021 будут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

В декабре начнется цикл новогодних праздников. 25 декабря католики в Украине и по всему миру отмечают Рождество Христово. Этот день приходится на воскресенье, поэтому его празднование перенесут на 26 декабря, понедельник.

Интересно, что рабочие дни накануне государственных праздников будут сокращены на один час. Украинцам придется меньше поработать 24 и 31 декабря.

Все праздники декабря выглядят следующим образом:

· 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.

· 2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства.

· 3 декабря – Международный день инвалидов.

· 4 декабря – День объятий.

· 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.

· 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

· 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.

· 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.

· 10 декабря – День прав человека.

· 11 декабря – Международный день гор.

· 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.

· 13 декабря – Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.

· 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

· 15 декабря – День работника суда.

· 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.

· 18 декабря – Международный день мигрантов.

· 19 декабря – День Святого Николая, День адвокатуры, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.

· 20 декабря – Международный день солидарности людей.

· 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.

· 24 декабря - День работников архивных учреждений.

· 25 декабря – католическое Рождество 2021 в Украине.

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