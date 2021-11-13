Декабрь подарит украинцам не только предновогоднюю суету, но дополнительный выходной день благодаря празднованию католического Рождества.
Всего в первом месяце зимы 31 день, из них поработать придется 22 два и 9 дней будут отведены на отдых.
Выходными в декабре 2021 будут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.
В декабре начнется цикл новогодних праздников. 25 декабря католики в Украине и по всему миру отмечают Рождество Христово. Этот день приходится на воскресенье, поэтому его празднование перенесут на 26 декабря, понедельник.
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Интересно, что рабочие дни накануне государственных праздников будут сокращены на один час. Украинцам придется меньше поработать 24 и 31 декабря.
Все праздники декабря выглядят следующим образом:
· 1 декабря – День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы пpотив СПИДа.
· 2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства.
· 3 декабря – Международный день инвалидов.
· 4 декабря – День объятий.
· 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития.
· 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.
· 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
· 9 декабря – Международный день борьбы пpотив коррупции.
· 10 декабря – День прав человека.
· 11 декабря – Международный день гор.
· 12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.
· 13 декабря – Всемирный дeнь детского телевидения и радиовещания.
· 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
· 15 декабря – День работника суда.
· 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы.
· 18 декабря – Международный день мигрантов.
· 19 декабря – День Святого Николая, День адвокатуры, День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций.
· 20 декабря – Международный день солидарности людей.
· 22 декабря – День дипломатической службы Украины, День энергетика.
· 24 декабря - День работников архивных учреждений.
· 25 декабря – католическое Рождество 2021 в Украине.
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