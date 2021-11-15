Украинские фермеры заявили, что выгоднее не собирать урожай яблок, чем потом они сгниют на складе.

Об этом сообщили на новостном портале "Nova.te".

"Выращиваем яблоки, а в результате выбрасываем часть, потому что нет нормального сбыта. Наши чиновники думают, как нам увеличить налоги, но им безразлично то, чтобы наладить доступный механизм реализации продукции, чтобы обеспечить хоть какими-то дотациями в сложные годы, чтобы садоводы имели гарантии. Потому что грех так оставлять яблоки в саду гнить... в этом году все уходит в минус", — рассказала аграрий Ольга.

Агрономы сообщают, что решились на такой шаг из-за "беспомощности садоводов".

"Некоторые хозяйства оставляют урожай в саду, чтобы не тратить ресурсы. Выгоднее не собирать яблоки, чем потом они сгниют на складе", - говорит главный агроном общества "Агро-Рось" Александр Богатырь.



"Этот год был урожайным на яблоки,томаты,арбузы,поэтому они и дешевые,но,вместе с тем, нет фермерам где их хранить и перерабатывать.Вот и гниет урожай. Возможно и действительно собрались бы фермеры и создали бы какие-то мини цеха по переработке, хранилища для хранения. Но, вместе с тем,благодаря хорошему урожаю, хоть яблоки доступны пенсионерам,если раньше покупали по 1-2 шт,то теперь могут позволить и по 1-2 кг, более высокий спрос. А чтобы не пропали продавайте хоть по 4-5грн.,хоть какие-то затраты вернете", - пишут украинцы в сети.

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