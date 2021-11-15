Политолог Руслан Бортник прокомментировал неожиданную отставку министра культуры Александра Ткаченко, объяснив возможные ее причины, а также раскритиковал деятельность Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

Бортник отметил, что формальным обоснованием отставки министра культуры, по словам самого Александра Ткаченко, стало то, что правительство отобрало из его ведомства Госкино. Политолог рассказал, что бюджет Госкино, которое финансирует производство украинских фильмов, в этом году составляет 450 млн гривен. По его словам, за эти деньги в Украине последнее время снималось много видео под названием «кино», но 99% этого видео оказалось абсолютно провальным с точки зрения проката.

«Большая часть этих фильмов отыгрывают низко пропагандистскую и низкокачественную роль. Это по большому счету хоумвидео, которое почему-то называют «кино» и тратят на это большие деньги. Госкино – это одна из огромных коррупционных кормушек с одной стороны. С другой стороны, это структура, которая просто выдает деньги лояльным деятелям культуры», - заявил Бортник.

По его словам, фактически не более 2-3 кинокартин из сотен профинансированных за это время имеют какую-то культурную ценность или имели по крайней мере минимальный успех у публики, компенсировав таким образом хотя бы частично, те средства, которые на них выделяли.

«Госкино у Ткаченко забрали, правительство переподчинило его себе, как один из серьезных источников финансирования денег. Посмотрим, не договорятся ли стороны, ведь в целом весь бюджет Министерства культуры на этот год – более 8 млрд грн», - добавил Бортник.

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