Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 30 та 31 липня пов’язані з проведенням планових робіт.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 30 та 31 липня триватимуть багато годин поспіль, повідомляє видання Politeka.net.

Мешканцям Дніпропетровської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла на 30 та 31 липня, підготувати необхідні електроприлади до тимчасового припинення подачі електроенергії та врахувати заплановані обмеження під час організації повсякденних справ.

30 липня з 08:00 до 19:00 ремонтні роботи триватимуть у селі Новоскотувате. Відключення електроенергії заплановані для окремих будинків на вулиці:

Польова — 36.

Також 30.07.2026 року у селі Надіївка відбудеться вимкнення світла з 08:00 до 19:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для частини мешканців вулицях:

Лісна — 1А.

Паркова — 29.

30 липня з 08:00 до 19:00 години планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Новоскотувате, де без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулиці Польовій.

31.07.2026 року з 08:00 до 19:00 планове відключення електроенергії запровадять у селищі Новостепанівка. Через проведення технічних робіт без світла тимчасово залишаться окремі вулиці:

Вишнева — 10, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 9

Польова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 9/А

Центральна — 50

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 31 липня також охоплять частину селища Губиниха. Світло повернеться нескоро, а знеструмлення триватимуть з 08:00 до 19:00 години на вулицях:

Байдукова — 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 36, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А

Надії — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/К.Б, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Українська — 88.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

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