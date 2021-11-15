Производство хлеба энергозатратный процесс, и в условиях подорожания энергоресурсов может подорожать и этот популярный для украинцев продукт.
Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупреждают, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится. Об єтом говорится в издании "Сегодня".
Причиной подорожания хлеба эксперты называют цену на газ для предприятий, которую увеличили в последнее время. Пекарни сейчас еле выживают, цена на газ для них увеличена в 7 раз.
Если в начале сезона, когда не было видно, что тысяча кубометров газа уходит за $1100, уже тогда были аналитические прогнозы, что цена хлеба возрастет на треть.
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Эксперты прогнозируют, что оптимистически до конца года возможно подорожание хлеба на 10%. Не исключено, что следующий этап подорожания будет с нового года.
Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупреждают, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится: мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный.
А все из-за нехватки зерна для производства качественной муки. Пшеницу сейчас массово экспортируют. Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям.
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