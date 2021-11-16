Зима уже совсем близко и украинцы почувствуют это во вторник, 16 ноября: всего за одну ночь температура в Украине резко упадет, а ночные заморозки усугубят ситуацию.
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, окончательно расстроив украинцев. Во вторник погода резко испортится, а в отдельных регионах похолодает до -8 градусов.
Уже днем украинцы почувствуют сильное похолодание в центральных и восточных регионах, где температура опустится до 1-4 градусов. Ночью в этих областях ожидаются серьезные заморозки – до -5..-8 градусов. Холоднее всего будет на крайнем Востоке.
В южных областях тоже существенно похолодает. Днем там ожидается 3-6 градусов, а ночью температура опустится до -2..-5 градусов. Похожий температурный режим ожидается в западных областях. Днем там будет 3-5 градусов, а ночью похолодает до 0-2 градусов.
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Отметим, что похолодание не заденет Закарпатскую область, где днем столбики термометра прогреются до 9-11 градусов.
Холодная погода продержится в Украине до пятницы, после чего в Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Отметим, что непогода будет бушевать в стране несколько дней, после чего пойдет на спад. В целом, по прогнозам синоптиков, зима в Украине будет аномально теплой. Ожидается, что большую часть зимы будет преобладать достаточно высокая температура. При этом синоптики не исключают коротких периодов с морозами и снегопадами.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.