Кандидат политических наук Ярослав Телешун рассказал, есть ли у нашей власти потенциал, чтобы грамотно управлять энергетическим рынком в Украине.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Потенциал грамотно управлять энергетическим рынком в Украине есть. Достаточно вспомнить, что наш премьер-министр - энергетик. Поэтому, соответственно, у нас должна возникать такая ситуация в энергетике. Еще можно понять, когда премьер-министр управленец и никогда не взаимодействовал с темой энергетики, поэтому у него могут возникать вопросы. Но у нас профильный министр и премьер-министр, которые разбираются в энергетической сфере. Поэтому хотелось бы, чтобы власть более адекватно реагировала на вызовы и угрозы», - подчеркнул он.

Телешун считает, что абсолютно возможно было спрогнозировать летом возможные угрозы. По его словам, энергетические проблемы - это определенный вызов, который возникает у нас каждый год. Поэтому это можно было предположить, считает он, и предложить тот или иной механизм. А у нас как всегда ситуация решается по ситуации, сообщил он, и смотря на все проблемы, мы стараемся их не столько предупредить сейчас, сколько пытаемся их решить уже постфактум.

«Как результат иногда проблемы решаем, поэтому не надо говорить, что все пессимистично, но мы должны понимать, что те проблемы, которые не решаются, они только накладываются друг на друга. Даже если эти проблемы отошли на второй план, они все равно рано или поздно выстрелят. Поэтому могут быть очень существенные и сложные последствия, если нерешенные проблемы выйдут на первый план», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Руслан Бортник отметил, что в энергетике наблюдается очень сложная ситуация.

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Марунич заявил, что коммуналка будет такой, какую рынок пришлет.