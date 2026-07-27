У Миколаївській області доступна нова грошова допомога, яку можуть отримати деякі категорії ВПО.

Для ВПО у Миколаївської області відкрили реєстрацію на грошову допомогу в розмірі до 31 900 гривень, про це повідомляє видання Politeka.net.

У Миколаївській області стартував прийом заявок на участь у програмі фінансової підтримки «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику».

Як повідомили на сайті БО «Щедрик», проєкт реалізує благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Наразі програму розширили на нові території, що дозволить більшій кількості людей отримати необхідну допомогу.

У межах ініціативи внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії населення можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі до 31 900 гривень.

Подати заявку можуть громадяни, які відповідають хоча б одній із таких умов:

протягом останніх шести місяців перемістилися з тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій або прифронтових населених пунктів та мають статус внутрішньо переміщеної особи чи були евакуйовані;

протягом останніх трьох місяців у їхньому домогосподарстві є поранені або загиблі внаслідок війни;

за останні три місяці втратили можливість займатися підприємницькою чи самозайнятою діяльністю або зазнали пошкодження житла чи бізнесу через російські обстріли.

Грошова допомога для ВПО реалізується на території Миколаївського та Баштанського районів.

Організатори також зазначають, що заявку можуть подати люди, які мають власну бізнес-ідею або планують відновити підприємницьку діяльність після втрат, завданих війною.

Для оформлення підтримки необхідно заповнити онлайн-анкету. Після цього всі заявки проходитимуть перевірку відповідно до критеріїв програми.

Водночас організатори наголошують, що гуманітарна допомога надається безкоштовно, а подання анкети не означає автоматичного отримання фінансової підтримки. Остаточне рішення щодо включення до програми ухвалюватиметься після оцінки поданих заявок.

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