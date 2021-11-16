Решение Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к проблемам на рынке перевозок и ухудшение позиций отечественных экспортеров на мировых рынках.



Об этом заявил генеральный директор Ассоциации украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, пишет Гордон.

«Если будет такое массовое списание вагонов и не будет достаточных инвестиций в то, чтобы были замещены эти списанные вагоны новыми, то соответственно мы будем иметь очередной коллапс в УЗ и будет ситуация, когда фактически физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках», - пояснил Сластен в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул: украинские экспортеры вследствие такой ситуации не смогут вовремя выполнить свои обязательства по контрактам с международными партнерами, что приведет к падению их позиций на мировых рынках и имиджу Украины в целом, как надежного поставщика.

По его словам, решение о списании вагонов – это в определенной степени диктовка условий владельцам вагонов, которые инвестировать в их закупку, рассчитывая на определенный срок эксплуатации и окупаемость вложенных средств, а сейчас их заставляют покупать новые вагоны, вместо тех, которые по техническому состоянию еще вполне пригодны для использования.

"Странное на самом деле несколько решение, потому что большинство вагонов находится в частной собственности. Лишь 25% зерновозов в частности они находятся в собственности УЗ на сегодняшний момент – это те, которые есть в эксплуатации. Остальные-это, собственно, те вагоны частного парка. И таким образом происходит определенная диктовка условий и пересмотр условий для тех, кто сейчас инвестировал в такие вагоны-зерновозы именно если мы говорим об аграрной отрасли», - пояснил Сластен.

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Против этого решения выступают более 200 крупных украинских компаний и ассоциаций, представляющих интересы бизнеса. Они подписали Антимеморандум и призвали власти не допустить масштабного кризиса, который может повлечь за собой искусственно созданный дефицит подвижного состава.

В свою очередь, экономист Борис Кушнирук заявил, что программа по списанию вагонов выгодна прежде всего олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы, но убыточна для Украины, которая потеряет проценты роста ВВП и рабочие места.