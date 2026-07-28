Українців попередили про тривалі та планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 липня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 липня будуть діяти за десятками адрес та за різним розкладом, повідомляє Politeka.net.

Жителів Вінницької області попередили про планові графіки відключення світла, які діятимуть 29 липня через ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Тимчасові знеструмлення запроваджують для проведення технічного обслуговування електрообладнання та модернізації окремих ділянок мереж.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», 29 липня з 08:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів села Сулківка. Планові роботи проводитимуться на вулицях:

Зарічна — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51

Л. Українки — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Польова — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27

Садова — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 25А, 28, 29, 30, 34

пров. Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 12, 14, 16, 18

Також з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи виконуватимуться у селі Торчин. У цей період електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях:

Берегова — 2, 4, 7, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 35

Зелена — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23

Коцюбинського — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

Миру — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 48

Польова — 1

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 40

Шевченка — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 липня будуть діяти в частині села Червона Володимирівка. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 17:00 години за адресами:

1 Травня — 1, 1А, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56

Ювілейна — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 50.

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