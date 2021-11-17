ГП "Гарантированный покупатель" признало, что вмешивалось в порядок распределения средств целевых "зеленых" еврооблигаций, что привело к срыву расчетов с инвесторами в ВИЭ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГП "Гарантированный покупатель".
"Остаток в сумме 3,04 млрд грн, еще не перечисленный банком, был возвращен на счета ГП "Гарантированный покупатель", - сообщили в госпредприятии.
Госпредприятие заявило, что в настоящее время выплата этих средств инвесторам не планируется.
Причиной отказа выплачивать средства по еврооблигациям их законным собственникам в госпредприятии назвали "проверку деятельности предприятия".
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Напомним, ранее ведущие инвестиционные компании, работающие в Украине, предупредили о рисках падения доверия инвесторов к Украине из-за политических вмешательств в распределение целевых еврооблигаций.
Компания ДТЭК, которой Гарантированный покупатель по политическим причинам решил не возвращать долг, сообщила западным кредиторам о дискриминационном подходе правительства к распределению средств.
По имеющейся информации, в воскресенье 14 ноября, новое руководство ГП "Гарантированный покупатель" и Сбербанк из 7 тыс. платежных поручений на сумму в ручном режиме изъяли предприятия ДТЭК ВИЭ. Таким образом, по состоянию на 16:00 следующий платеж был осуществлен всем более 1 тыс. производителей, за исключением одной компании ДТЭК.
Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.