В Николаевской области правоохранители обнаружили пассажирку автобуса, которая имела поддельный COVID-сертификат.

Об этом сообщает прессслужба полиции Днепропетровской области.

25-летняя девушка чтобы без помех ездить общественным транспортом, напечатала фальшивый COVID-сертификат на цветном принтере. Поддельный документ был обнаружен во время контроля пассажиров автобусов межобластного сообщения. Проверку проводили на автостанции в поселке Томаковка.

По словам правоохранителей, молодая пассажирка предоставила сертификат, который имеет явные признаки подделки. Выяснилось, что этот документ она изготовила самостоятельно на компьютере и распечатала на цветном принтере.

Следователи прокуратуры объявили жительнице Никопольского района подозрение в совершении преступления. Согласно действующему законодательству молодой девушке грозит крупный штраф (от 850 до 17 тысяч гривен) или даже лишение свободы сроком до двух лет.

В Украине вакцинацию проводят подросткам, начиная с 12 лет. Однако, еще нет информации, будет ли сертификат о прививках в перечне документов, которые нужно предоставить перед прохождения ВНО.

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