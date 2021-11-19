Политолог Руслан Бизяев рассказал, какое количество украинских товаров можно найти на прилавках супермаркетов, и сколько среди ассортимента импортных продуктов.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” c Любовью Завальнюк.

Руслан Бизяев отметил, что он не готов сказать, на сколько процентов состоит из местных продуктов ассортимент украинских гастрономов, но он покупает около 70% украинских товаров.

“То, что я покупаю, где-то на 70% производится в Украине. А вот компоненты – это уже второй вопрос. Потому что даже молоко, расфасованное у нас, не всегда является продуктом отечественного производителя. Здесь надо к каждой ситуации подходить конкретно, но я могу сказать, что яйца, сахар, колбасы, мясо, йогурты, напитки, кондитерка, спиртное – это в основном отечественного производства. Ну и сигареты”, - сказал Бизяев.

По его словам, на украинских прилавках можно увидеть импортное сало, куриные яйца и огурцы.

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