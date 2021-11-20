Ушел из жизни известный украинский актер, которого называли "многоликим" - раскрыта причина трагедии, люди выразили свои соболезнования в Сети.

Стало известно о кончине знаменитого украинского актера, которого называли "королем сцены" и "многоликим". О трагедии сообщили на сайте Ровенского областного академического музыкально-драматического театре, пишет Politeka.net.

Так, ушел из жизни 77-летний народный артист Украины, актер театра и кино Георгий Морозюк. Известно, что незадолго до смерти знаменитость заболела коронавирусом.

Морозюк находился в реанимационном отделении городской больницы в Ровно, его состояние оценивалось, как крайне тяжелое. Врачи боролись за жизнь артиста, но 18 ноября тот скончался.

Георгий Морозюк родился 15 апреля 1944 года, в 1967 году окончил театральную студию при Киевском академическом украинском драмтеатре им. И. Франко.

Самые известны работы артиста в фильмах: "Голод-33", "Венчание со смертью", "Гетманские клейноды", "Черная рада", "Непокоренный", "Железная сотня" и других.

В сети выразили свои соболезнования:

"Страшная боль утраты.... Светлая память...", "Вечная память ему, от нашей семьи. Очень жаль, что так быстро уходят наши актеры", "Он всегда был такой экспрессивный, энергичный, живой... Таким для меня и останется. Очень больно... Соболезнования близким...".

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